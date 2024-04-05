Появилось видео уничтожения танка Abrams с динамической защитой ARAT

Американский танк Abrams с установленной на нем динамической защитой ARAT-1 был уничтожен двумя FPV-дронами расчета БПЛА группировки войск «Центр», это следует из видео, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно открытым публикациям в украинском сегменте интернета, изначально поставленные на Украину танки M1A1SA Abrams и БМП Bradley не имели динамической защиты. Однако в начале 2024 года появились кадры, на которых блоки ARAT-1 первого поколения были установлены на фартуках корпуса танка. Предполагалось, что такая защита сможет дополнительно защитить ходовую часть Abrams от ударов.

«Это один из подбитых группировкой войск «Центр» танков под Авдеевкой. Конкретно этот был уничтожен несколько недель назад. Вы можете увидеть на замедленном повторе американскую динамическую защиту ARAT-1, она установлена на фартуках корпуса Abrams. Однако, несмотря на данную защиту гусениц и катков, наши операторы дронов остановили американский танк. А вторым дроном его добили. На замедленном повторе даже виден стоящий рядом в недоумении экипаж», — рассказал РИА Новости источник в Минобороны РФ, комментируя видео уничтожения американского танка.

ARAT — это система динамической защиты, специально созданная для боевых машин М1А1 и М1А2 Abrams после войны в Ираке 2004 года. Она основана на блоках динамической защиты Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), которая предназначена для БМП Bradley.