В Молдавии заявили о падении на территории республики российского БПЛА

Молдавский МИД утверждает, что упавший 4 апреля в Молдавии в приграничном с Украиной районе беспилотник якобы принадлежит России. ТАСС

В ведомстве осудили Москву в связи с запуском военного беспилотника, «который использовался для нанесения ударов по Украине». News.ru

В МИД отметили, что предыдущий инцидент с обнаружением дрона на границе с Украиной произошел два месяца назад. Lenta.ru

4 апреля сообщалось, что молдавские пограничники сообщили об обнаружении возле села Этулия Вулканештского района в 500 м от границы фрагментов беспилотника «Герань-2». Деловая газета «Взгляд»