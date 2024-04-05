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В Харькове заметили исчезновение солдат «Азова»

Солдаты бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которых ранее регулярно видели в центре Харькова, покинули город. Об уходе украинских солдат из города сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС

В Харькове заметили исчезновение солдат «Азова»*
© Lenta.ru
«Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе. Они, скорее всего, были переброшены на фронт — на донецкое и авдеевское направления», — отметил он

О прибытии бойцов бригады Национальной гвардии Украины «Азов» стало известно первого апреля. Тогда сообщалось, что по вечерам военные выходят небольшими группами в центр города.

После этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в Харьков бойцы «Азова» прибыли для борьбы с подпольем. Он отметил, что «азовцы» имеют большие полномочия. По его словам, их действия будут безнаказанными.

*запрещенная в России террористическая организация

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