В Молдавии заявили о падении на территории республики российского БПЛА

Министерство иностранных дел Молдавии утверждает, что упавший 4 апреля в республике в приграничном с Украиной районе беспилотный летательный аппарат якобы принадлежит России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство выступило с осуждением из-за «повторного обнаружения обломков военного беспилотника», который якобы Россия «использовала для удара по Украине».

В ведомстве подчеркнули, что, по его информации, предыдущий случай случился два месяца назад.

В прошлый раз обломки беспилотного летательного аппарата нашли на юге Молдавии возле села Етулия Ноуа Вулканештского района у границы с Украиной. 11 февраля в указанном районе обнаружили обломки аппарата, который, по мнению молдавских пограничников, мог быть поражен украинской системой противовоздушной обороны (ПВО). Боезапас, найденный возле обломков, был уничтожен саперами, пострадавших не было.