В армии Израиля заявили, что волонтеров WCK в Газе убили по ошибке

Расследование показало, что волонтеры гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) погибли в секторе Газа из-за ошибочного удара израильских военных, которые приняли их за вооруженных радикалов из палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

"Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооруженных боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK. Удар по гуманитарным машинам является серьезной ошибкой, вызванной серьезным сбоем из-за ошибочной идентификации, ошибок в принятии решений и атаки, противоречащей стандартным оперативным процедурам", - заявили в армии, добавив, что офицеры, непосредственно ответственные за этот удар, будут отстранены от должностей.