НАТО отказалась от обучения ВСУ на территории Украины

У НАТО нет планов по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории самой страны. С таким заявлением в интервью изданию «Европейская правда» на условиях анонимности выступил один из представителей Североатлантического альянса.

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«Сейчас это не стоит на повестке дня», — сказал он, отвечая на вопрос о проведении соответствующих учений на Украине.

Собеседник «Европейской правды» также подчеркнул, что в Брюсселе отказываются от «планов по отправке войск в Украину в любом виде и любой форме».

Ранее бывший заместитель генсека НАТО Алессандро Минуто-Риццо заявил, что отправка военных сил альянса на Украину повысит риск мировой войны и не решит поставленных задач.