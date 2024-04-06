ВС РФ применяют в Часовом Яре тактику "огневого вала"

Российские военные скорректировали тактику наступления на Часов Яр, пишет "Военное хроника".

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Так, российская артиллерия начала применять "огневой вал" и непрерывно давит ВСУ как внутри кварталов, так и за их пределами, нанося удары по обнаруженным укрепрайонам и местам переброски подкреплений, говорится в публикации.

Отмечается, что бои идут за восточные окраины города, расположенные на господствующей высоте, и когда они будут взяты российскими силами, судьба города "может решиться довольно быстро".

Ранее сообщалось, что украинские военные отошли из первых домов Часова Яра, а российские войска взяли под контроль опорник на въезде в город.

Кроме того, приходила информация, что ВС РФ зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра, где было много хорошо оборудованных укрепрайонов ВСУ, и вышли к жилой застройке. Украинские войска в результате потеряли несколько сотен бойцов, в том числе из элитных подразделений.

ВСУ отступили в Часов Яр после того, как ВС РФ взяли Артемовск. Город серьезно укреплен и заминирован.