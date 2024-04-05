Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела
На правом берегу Днепра два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двоих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку и спрятали их в ней. Об этом пишет РИА Новости.
Источник агентства заявил, что это зафиксировал разведывательный дрон во время выполнения задачи над акваторией Днепра в Херсонской области. По его словам, группа военных ВСУ, состоящая из четырех человек, приближалась к лодке. Собеседник агентства предположил, что затем между украинскими бойцами возник спор.
В результате двое военнослужащих, которые стояли рядом с водой, расстреляли других, стоящих дальше от реки, добавил он. После этого тела погрузили в лодку и отшвартовали ее от берега.
Lenta.ru: главные новости