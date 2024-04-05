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Советник Пушилина заявил, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям

ВСУ готовят Харьков к боевым действиям — мирные граждане в панике бегут из города, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Советник Пушилина заявил, что ВСУ готовят Харьков к боевым действиям
© globallookpress.com
«Сейчас отмечается некоторая, скажем, миграция гражданского населения из самого Харькова. Они выезжают... Это похоже на панику, которая сейчас царит там. И противник, видимо, старается подготовить город к каким-то боевым действиям», — сказал он РИА Новости.

По словам Гагина, украинские войска усиливают группировку в регионе ближе к границе с Белгородской областью.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в городе.

Работа метрополитена в Харькове приостановлена.

Военные новости
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Ян Гагин
Денис Пушилин
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Харьков