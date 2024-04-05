Появилось видео прорыва российских войск к Часову Яру

Российские войска прорвались к Часову Яру в Донецкой народной республике (ДНР). Видео прорыва опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что к городу подошли бойцы 98-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) при поддержке авиации.

«Часть пригорода перешла в серую зону», — говорится в публикации.

Предполагается, что на ролике видна разведка боем.

Утром 5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие вошли в пригород Часова Яра. Как он уточнил, от позиций РФ до города оставалось около полукилометра. Гагин добавил, что украинские войска за год создали серьезный укрепрайон в населенном пункте и заминировали территорию.

Вечером 4 апреля стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра и вышли на его окраины.