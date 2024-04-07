В Госдуме объяснили план действий при получении повестки в отпуске

В случае получения электронной повестки в отпуске необходимо уведомить военкомат об отсутствии возможности явиться по повестке, а также указать ориентировочную дату прибытия в орган. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом, — сказал Картаполов в беседе с РИА Новости.

Накануне депутат сообщил, что в весенний призыв, который будет длиться с 1 апреля по 15 июля 2024 года, может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная. Он отметил, что в военкомат в таком случае необходимо идти по бумажной версии извещения, поскольку она является основной.

В начале апреля было названо число подписавших контракт с ВС РФ с начала года. Многие из них сообщали, что отправляются на СВО, чтобы отомстить за погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

Ранее Картаполов заявлял, что сообщения о том, что призывников заставляют подписывать контракт с Минобороны России, не соответствуют действительности.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также сообщал, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. Аналогичное заявление сделали в Генштабе РФ.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. О том, что изменилось и каким образом будет проходить весенний призыв в текущем году, — в материале «Вечерней Москвы».