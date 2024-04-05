На Украине заявили об острой необходимости средств ПВО

Украина очень нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах. Об этом заявил глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью Politico.

«Мы по-прежнему остро нуждаемся в дополнительных системах противовоздушной обороны», — сказал он.

Кроме того, Киеву нужно больше ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, добавил Ермак. Издание также отмечает, что российские войска наносят огромный ущерб Украине с помощью авиационных управляемых бомб.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны НАТО пообещали найти для Киева новые системы ПВО, в частности, американские ЗРК Patriot. По его словам, только эти комплексы способны перехватывать баллистические ракеты.