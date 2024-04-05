Оснащение пропавшей бронемашины «Азовец» удивило российских солдат

Российские военные нашли и откопали скандально известную бронемашину «Азовец» украинского полка «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом заявил РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».

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«Азовец» впервые был представлен в ноябре 2015 года. Утверждалось, его «уникальная защита способна противостоять почти всем известным боеприпасам, предусмотренным для поражения бронированной техники».

Однако позднее выяснилось, что в качестве приборов для наблюдения на машину, стоимость которой оценивалась в 5 миллионов долларов, установили обычные камеры от домофонов. На фоне коррупционного скандала единственный экземпляр «Азовца» похитили у разработчиков. Предполагалось, что его угнали боевики «Азова»* и спрятали на своей базе.

По словам «Карата», «Азовца» помогли найти местные жители, рассказавшие о закопанном образце техники уже после освобождения территории.

«Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», - отметил он.

Представитель ремонтно-эвакуационного подразделения после осмотра «Азовца» отметил, что «налицо распил бюджета», а этот экземпляр бронетехники «совершенно никчемный».

*Запрещенная в России террористическая организация.