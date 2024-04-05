В Киеве заявили о грядущем критическом моменте для ВСУ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна находится на грани критического момента из-за нехватки вооружений и недостаточной помощи со стороны Запада.

В интервью газете Politico он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят в этом месяце, так как украинской армии срочно требуются системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot, передает Ura.ru.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Западу необходимо нарастить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot для нужд ВСУ.

Москва подчеркивала, что Запад, поставляя Киеву вооружения, всеми силами пытается удержать режим на плаву и только продлевает его агонию.