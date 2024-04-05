СМИ узнали о решении лидеров НАТО по вопросу вступления Украины в альянс

Лидеры стран — членов НАТО не предложат Украине вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите по случаю 75-летия военного союза, несмотря на продвижение российской армии и угрозу больших территориальных потерь для Украины.

Об этом сообщает газета The New York Times.

«Представители НАТО согласны, что этого не произойдет на торжествах, которые запланированы в Вашингтоне на июль», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что сейчас у альянса отсутствует желание принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности НАТО «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года». Источники газеты сообщили, что против приема Украины в альянс выступают США и Германия.

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До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Украину не позвали в Организацию Североатлантического договора (НАТО), поскольку среди членов организации есть явный интерес к западным территориям Украины.