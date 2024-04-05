Спецоперация на Украине 5 апреля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 апреля 2024 года.

ВСУ ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины ежедневно теряют на авдеевском направлении укрепленные районы и позиции. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости.

«Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта», — сказал он.

Гагин уточнил, что войска Украины не намеревались покидать Авдеевку, а потому не подготовили следующих линий обороны, поэтому отступают в поля, в связи с чем преследовать их и брать новые позиции сравнительно легко.

Группировка «Днепр» заявила об уничтожении на херсонском направлении 31 беспилотника ВСУ

31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был ликвидирован группировкой войск «Днепр» на херсонском направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, пишет ТАСС.

Уточняется, что российские войска занимали оборону на левом берегу Днепра и ликвидировали плавательные средства и дроны противника. По словам Кодряна, армия Украины помимо беспилотников потеряла до 35 человек личного состава и боевую машину РСЗО «Град».

Забайкальские десантники уничтожили у Красного в Донбассе группу пехоты ВСУ

Группу пехоты Вооруженных сил Украины ликвидировали десантники Забайкальского края к западу от населенного пункта Красное на артемовском участке фронта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.