Артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили минометный расчет ВСУ, а также склад боеприпасов националистов на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России. Точные удары по целям нанес расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» в ходе ведения контрбатарейной борьбы.

© «Акация» уничтожила склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет сделал серию выстрелов с закрытой огневой позиции. Беспилотник «Орлан-30» корректировал огонь артиллерийского орудия в режиме реального времени. Это позволило уничтожить минометный расчет ВСУ минимальным количеством выстрелов с расстояния больше 18 километров.

Эффективные действия наших артиллеристов мешают противнику перебрасывать резервы и поддерживают наступление штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.