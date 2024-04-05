Украинские войска ежедневно теряют позиции и укрепрайоны на авдеевском направлении. Об этом РИА Новости рассказал Ян Гагин - советник главы ДНР Дениса Пушилина.

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"Действительно, каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника, либо о взятии очередного населенного пункта", - заявил собеседник агентства.

Такое быстрое продвижение российских войск на данном направлении обусловлено тем, что ВСУ не планировали и не были готовы отступать из Авдеевки, отметил Гагин.

Он пояснил, что ВСУ считали Авдеевку последней крепостью, которую они никогда не сдадут. Они в это свято верили, как и в то, что их хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать боеприпасами, финансами, техникой и наемниками.

"Но этого не произошло. Авдеевка - русский город", - подчеркнул Гагин. Он добавил, что противник не был готов отступать на запасные линии обороны, так как их просто не было.

По словам Гагина, по всей линии фронта украинские солдаты зачастую отступают просто в поле, в какие-то неподготовленные населенные пункты, которые долго не держатся, так как не были подготовлены в качестве фортификационных сооружений.

Авдеевка - это северный пригород Донецка. 17 февраля 2024 года российские войска его полностью взяли под контроль.