Власти Часова Яра рассказали о ситуации в городе

Глава украинской военной администрации Часова Яра Сергей Чаус заявил, что сейчас в городе сложилась самая трудная ситуация за все время. Его слова приводит украинское издание «Обозреватель».

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«Каждый день усиливаются обстрелы. Сегодня просто безумный день», — заявил он.

Чаус уточнил, что в результате атак никто не пострадал, но были повреждены жилые дома, в городе также произошли пожары.

Он отметил, что в четверг, 4 апреля, жители могли купить продукты лишь в одном магазине, все остальные были закрыты. По словам Чауса, некоторые остаются без воды, поскольку скважина не может обеспечить всех горожан.

Вечером 4 апреля стало известно о прорыве российскими десантниками обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», военные Вооруженных сил России вышли на окраины города.