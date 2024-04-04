Германия готовит армию к войне из-за России

Германия обновляет армию для подготовки к вероятной войне, сообщает Минобороны страны. Как заявил глава министерства Борис Писториус, модернизация необходима из-за России, «которая поставила под вопрос европейский мирный порядок».

[Цель] — реструктурировать бундесвер таким образом, чтобы он был оптимально готов даже в случае чрезвычайной ситуации, в случае обороны, в случае войны, — сделал министр заявление.

Новые Вооруженные силы ФРГ будут разделены на четыре части: традиционную армию, флот, военно-воздушные силы, подразделение информационного пространства. Будут действовать оперативное и вспомогательное командование. В состав армии теперь войдут силы национальной безопасности, а за состоянием самолетов будут следить ВВС.

Изменения ожидаются в ближайшие месяцы. По словам Писториуса, рассмотрен вопрос о восстановлении обязательной военной службы, но сейчас над этим не ведется работа.

Писториус ответил на призыв Макрона не трусить

Ранее Германия и Франция договорились предоставить разрешение совместному оборонному концерну KNDS организовать производство запчастей на Украине. Филиал также займется обучением местных рабочих. Три французские оборонные компании, в том числе KNDS, планируют запустить производство на территории Украины летом.