Столтенберг допустил, что НАТО не сможет собрать достаточно оружия для Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность того, что альянс не сможет собрать достаточное количество оружия для Киева. RT на русском

«Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идет вперед по всей линии фронта, мобилизовав больше сил», - сказал он на пресс - конференции по итогам заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне глав МИД. ТАСС

При этом Столтенберг добавил, что в НАТО изучат возможность передать Киеву больше систем Patriot. По его словам, члены Альянса в ближайшее время должны собрать больше оружия и боеприпасов для Украины. News.ru