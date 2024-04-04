Глава Минобороны ФРГ анонсировал создание кибервойск

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что в ближайшее время Бундесвер будет реформирован и приведен в оптимальное состояние. Об этом пишет Spiegel.

Министр заметил, что в Европе вырос уровень угроз. Он добавил, что немцы оказались перед лицом новых вызовов. В связи с этим, подчеркнул Писториус, придется реформировать Бундесвер, подготовить его к ведению оборонительных действий, создать единое центральное командование.

По словам министра, в Германии будут созданы силы обеспечения кибербезопасности (CIR), предназначенные для действий в киберпространстве и информационных операций.

На оснащение новых войск, решение текущих проблем, в бюджете на 2025 год Бундесверу потребуется дополнительно €6,5 млрд, констатировал Писториус.

Ранее глава Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI) Германии Клаудиа Платтнер сообщила, что страна в настоящее время не в состоянии отразить киберугрозы.