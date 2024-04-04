Дрон ВСУ атаковал членов ремонтной бригады в Новой Каховке

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по херсонскому городу Новая Каховка, в результате чего погибли двое членов ремонтной бригады. Об этом в своем Telegram-канале написал глава регионального правительства Андрей Алексеенко. Газета.Ru

«Два часа назад в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с дрона не оставил шансов», — написал он. RT на русском

Глава правительства добавил, что выжил только бригадир, он в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. ТАСС