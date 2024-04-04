Баку привлечет российских миротворцев к разминированию Карабаха

Баку планирует привлечь российских миротворцев к разминированию Нагорного Карабаха. Об этом сообщил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что саперы и оборудование проходят аккредитацию, которая началась 1 апреля. По его словам, после этого команда саперов российских миротворцев приступит к работам по разминированию на территории Ходжалинского района.

Кроме того, Сулейманов проинформировал, что с ноября 2020 года саперы республики от мин территорию площадью почти 130 тысяч гектаров. За это время от минных взрывов пострадали 350 человек, добавил он.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что заявления о планах Баку напасть на Армению являются беспочвенными. Он также заявил о направленных против Азербайджана действиях ряда стран, в частности, поддержку Еревана Францией.