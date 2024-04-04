Робот-сапер "Шмель" научился обезвреживать мины "Лепесток"

Российские инженеры усовершенствовали применяемый для гуманитарного разминирования робот-сапер "Шмель". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Ростех".

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Комплекс МГР-4 получил компактный и более чуткий минный трал для обезвреживания взрывоопасных предметов весом менее 100 граммов, в том числе запрещенных международными конвенциями мин "Лепесток". Ранее роботы-саперы не могли уничтожать мины ПФМ-1. С риском для жизни "Лепестки" вручную обезвреживались взрывотехниками.

Благодаря новому оборудованию робот-сапер можно перевозить в собранном виде с помощью обычного грузовика, так как в собранном виде МГР-4 весит три с половинной тонны. Для сравнения робот сапер "Уран-6" благодаря бронированным накладкам на корпус имеет вес в шесть тонн.

В зависимости от местности "Шмель" может "переобуваться", то есть использовать гусеницы или колесный ход.

Рабочим органом "Шмеля" является цепной трал ударного действия, который с помощью специальных бойков буквально перепахивает грунт на глубину 250 миллиметров. Благодаря этому МГР-4 может обезвреживать любые противопехотные мины, боевые элементы кассетных боеприпасов, некоторые типы снарядов и т.д. Робот-сапер выдерживает взрыв мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Однако, боеприпасы более крупного калибра и противотанковые мины могут вывести МГР-4 из строя.