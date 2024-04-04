Телефонные переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и его коллеги Себастьяна Лекорню «видимо прошли в довольно грубом тоне». Об этом пишет Der Spiegel.

Газета пришла к такому выводу исходя из последующих заявлений российской и французской стороны. В материале отмечается, что Шойгу предостерег Лекорню от отправки солдат на Украину, а также указал на украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

Лекорню осудил теракт в «Крокусе» в беседе с Шойгу

Также подчеркивается, что вскоре после разговора Франция опровергла готовность к переговорам по конфликту на Украине.

«Министр обороны России не часто звонит своему французскому коллеге. Последний телефонный разговор между ними был полтора года назад. Теперь по телефону разговаривали Сергей Шойгу и Себастьян Лекорню - и тон, видимо, был довольно грубым», — говорится в тексте.

Телефонные переговоры Сергея Шойгу с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню прошли 4 апреля. Глава МО РФ предупредил французского коллегу, что у Франции будут проблемы, если она отправит свои войска на Украину.