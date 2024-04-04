Стало известно о превосходстве российского «Викинга» над западными ЗРК

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности «Викинг», представляющий собой экспортную версию «Бука-М3», по боевым производительности и устойчивости превосходит западные аналоги — IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T. Об этом по итогу сравнения соответствующих образцов вооружений стало известно экспертам Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны (АЦ ВКО), опубликовавшим на данную тему статью в журнале «Национальная оборона».

Авторы отмечают, что пусковые установки (ПУ) западных ЗРК отстреливают 6-8 зенитных управляемых ракет (ЗУР) за десять секунд.

«При этом лишь для SAMP/T раскрывается количество целевых каналов — 10. И на примере SAMP/T можно увидеть, что скорострельность ПУ не равнозначна огневой производительности комплекса в целом», — уверены эксперты.

В частности, после отстрела 10 ракет целевые каналы SAMP/T оказываются перегруженными. На высвобождение каналов требуется 15-60 секунд, тогда как интервал между пусками у «Викинга», который располагает 36 целевыми каналами и 72 ракетными каналами, составляет 2-3 секунды, то есть российский ЗРК, имея менее скорострельные ПУ, отличается значительно большей скорострельностью.

Другими преимуществами «Викинга» авторы назвали его гусеничное шасси, более высокую скорость развертывания основных боевых средств, время, необходимое для перегруппировку после отстрела ЗУР, и 15-миллиметровое бронирование. Отдельно эксперты отметили несбалансированность соотношения количества ЗУР и радиолокационных станций (РЛС) у IRIS-T SLM и SAMP/T.

«Если при этом учесть высокие маневренные характеристики и хорошую боевую устойчивость, становится очевидно — перед нами ЗРК, оптимально пригодный для участия в общевойсковом бою», — пишут эксперты о «Викинге».

В прошлом году концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» показал модели зенитной ракетной системы средней дальности С-350Е «Витязь» и ЗРК средней дальности «Викинг» на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в ОАЭ.