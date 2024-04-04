Стало известно о разочаровании офицеров ВСУ в положении Украины

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что сейчас нет ничего, что могло бы помочь Украине на поле боя с Россией. Об этом написало издание Politico.

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«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из анонимных высокопоставленных источников.

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