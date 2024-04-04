МО РФ сообщило об уничтожении ангара с гаубицами М777 ВСУ

Военнослужащие группировки "Восток" одним залпом из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили на южнодонецком направлении ангар Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось несколько американских гаубиц М777. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчет РСЗО "Град" под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии", - сообщили там.

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Как отметили в ведомстве, за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчета вручили госнаграды.

"Град" - 122-мм реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км.

Производство РСЗО "Град" завершилось в конце 1980-х годов. В настоящее время такими системами располагает около 60 стран мира, включая Украину.