МО РФ сообщило о поражении ВСУ в приграничном с Белгородской областью регионе

Расчеты гаубиц Д-30 подразделений группировки прикрытия государственной границы уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью регионе Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара. На видео артиллеристы разворачивают замаскированное в лесу орудие. От разведчиков поступил сигнал об обнаружении живой силы противника. Враг пытается подойти к государственной границе, и разминирует противотанковые снаряды. Военнослужащие, которые охраняют подступы к Белгородской области, открывают огонь по украинским боевикам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.