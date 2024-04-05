МО РФ сообщило о поражении ВСУ в приграничном с Белгородской областью регионе

Расчеты гаубиц Д-30 подразделений группировки прикрытия государственной границы уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью регионе Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Обнаружение целей и выявление попыток ротации подразделений противника в приграничных районах вскрывается операторами комплексов беспилотных летательных аппаратов группировки. Информация незамедлительно передается на пункт управления для нанесения упреждающего удара. На видео артиллеристы разворачивают замаскированное в лесу орудие. От разведчиков поступил сигнал об обнаружении живой силы противника. Враг пытается подойти к государственной границе, и разминирует противотанковые снаряды. Военнослужащие, которые охраняют подступы к Белгородской области, открывают огонь по украинским боевикам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выполняя задачи в составе разведывательно-ударных контуров, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами в круглосуточном режиме.
"Орудие Д-30 работает очень точно. Первый снаряд падает вблизи 50 метрах, а второй уже добивает. Работаем по открытой и закрытой огневой силе, технике и живой силе противника в блиндажах и перекрытиях. Противник пытается прощупывает оборону. В основном заходит разведка, хотят найти наше месторасположение. Но у них не получается, потому что мы не пускаем подойти, чтобы они не могли даже поднять беспилотник", - сказал старший офицер батареи с позывным Лексус, его цитирует военное ведомство.