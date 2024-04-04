В Харькове произошли повторные взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. Подробностей нет.

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В ночь на 4 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. До этого в Харьковской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. На прошлой неделе власти Казахстана рекомендовали своим гражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области.

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Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.