В Харькове произошли повторные взрывы

В сообщении мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram-канале говорится о взрывах, которые прогремели в городе. Он призвал жителей оставаться в безопасном месте. Перед взрывами в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. По данным УНИАН, это уже третий раз за сутки, когда в городе слышны взрывы. В настоящее время воздушная тревога также объявлена в Полтавской и Сумской областях, а также в Никопольском районе Днепропетровской области. Власти Харькова регулярно информируют о взрывах в городе. Несколько взрывов произошли ночью 4 апреля. В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. 3 апреля мэр Харькова заявил о наличии у властей плана эвакуации местных жителей. Терехов подчеркнул, что в городе нет паники. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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