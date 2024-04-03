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Армия Израиля приняла решение о дополнительном призыве резервистов частей ПВО

Командование Армии обороны Израиля приняло решение осуществить дополнительный призыв резервистов соединений противовоздушной обороны.

Армия Израиля приняла решение о дополнительном призыве резервистов
© RT на русском

Об этом сообщила пресс-служба армии.

«После оценки ситуации было принято решение увеличить численность личного состава и призвать военнослужащих резерва в систему ПВО ЦАХАЛа», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль недостаточно делает для защиты гражданского населения, а конфликт в Газе стал одним из самых смертоносных для гуманитарных работников.

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