В Совфеде объяснили, почему может произойти распад НАТО

Каждое объединение рано или поздно распадается, и НАТО не станет исключением, такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он напомнил, что 4 апреля Блоку исполнится 75 лет.

Это уже преклонный возраст. Поэтому многие, кто осознает, что любые союзы со временем начинают дряхлеть, задаются логичным вопросом: когда данный военно-политический альянс отойдет в мир иной? Кажется, что это невозможно, ведь НАТО за последние годы опять расширилось. А это означает омоложение и приток новой крови, — заметил Бондарев.

Сенатор обратил внимание на то, что число входящих в Альянс стран за время его существования увеличилось с 12 до 32. Однако это не означает, что все они достаточно сплочены, чтобы в случае необходимости прийти друг другу на помощь.

Такая патовая ситуация приведет к деградации и упадку НАТО. Ведь, как известно, для каждой отдельной страны своя рубашка ближе к телу, — добавил он.

Ранее старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в своей статье для Foreign Policy отметил, что Североатлантический альянс плохо подготовлен к противостоянию с Россией в Арктике. По мнению исследователя, даже принятие Швеции и Финляндии в объединение кардинально не изменило ситуации, так как у большинства стран — участниц НАТО нет достаточно сильного флота.