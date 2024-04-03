ВС России уничтожили ангар для беспилотников ВСУ

За последние сутки российские военные уничтожили ангар для украинских беспилотников и склад вооружения, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

В Минобороны сообщили, что уничтоженный ангар использовался для производства и хранения дронов.

Также за последние 24 часа российские средства ПВО сбили 164 украинских беспилотника и две американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Стало известно о повреждении военного аэродрома подо Львовом

Накануне, 2 апреля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ и цеха по производству и обслуживанию беспилотников.