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ВС России уничтожили ангар для беспилотников ВСУ

За последние сутки российские военные уничтожили ангар для украинских беспилотников и склад вооружения, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

ВС России уничтожили ангар для беспилотников ВСУ
© globallookpress.com

В Минобороны сообщили, что уничтоженный ангар использовался для производства и хранения дронов.

Также за последние 24 часа российские средства ПВО сбили 164 украинских беспилотника и две американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

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Накануне, 2 апреля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ и цеха по производству и обслуживанию беспилотников.

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