Мощный обвес: самый "прокачанный" танк Т-62М показали бойцы из Бурятии

Регулярно в социальных сетях появляются фотографии и видеоролики, демонстрирующие российские танки различных типов, у которых усилена защита. В Telegram-канале "Уголок Ситха" показан очередной такой образец, на этот раз доработанный силами воинов-танкистов из Бурятии.

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Его уже прозвали самым "прокачанным". Действительно, бойцы предусмотрели мощную защиту от дронов-камикадзе кормы, бортов и передней части корпуса.

Благодаря применению маскировочных сетей сразу и не определишь тип машины. Только пятикатковая ходовая часть указывает, что перед нами модернизированный Т-62М. Для преодоления минных заграждений у него также имеется ножевой трал.

Специальная военная операция стала первой, где наряду со ставшими традиционными средствами поражения, такими как артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты, мины, используются различные типы воздушных дронов. Одни из них, по сути, сами являются летающими боеприпасами, другие сбрасывают гранаты или миниатюрные бомбы, как самодельные, так и изготовленные промышленностью. Поэтому бронетехника вынужденно обрастает различными защитными экранами, конструкции которых становятся все более изощренными, например, как у этого Т-62М.