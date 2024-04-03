Расчет ПТРК сжег украинский танк в окрестностях Красногоровки в ДНР

Российские военные управляемыми ракетами переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот» лишили противника танка в районе Красногоровки в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, приложив кадры ликвидации вражеской бронетехники.

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Беспилотники выявили передвижение бронетехники ВСУ в сторону наших позиций. Получив координаты, противотанкисты выдвинулись на позицию, где развернули комплекс «Фагот» и выпустили две ракеты по украинскому танку.

После первого попадания боевая машина получила повреждения, после второго - загорелась, сообщил младший оператор-наводчик с позывным Черный.

ПТРК «Фагот» легко переносится и устанавливается расчетом, состоящим из двух человек. Предназначен для борьбы с танками и бронетехникой. ПТРК используется в комплекте с ракетами, летящими на дальность в несколько километров и эффективно пробивающими броню.