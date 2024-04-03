Военкор: 20 высокопоставленных офицеров ВСУ сбежали в Россию

Военкор Марат Хайруллин обнародовал в своем Telegram-канале данные о массовом бегстве офицеров ВСУ из Украины, которые скрывает Киев. В общей сложности за 2023 и 2024 годы страну покинули 20 высоких военных чинов.

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"Оказывается, в прошлом году в Россию сбежало 12 высокопоставленных офицеров ВСУ - служащие Генштаба ВСУ и разведуправления. Трое из них генералы", - пишет журналист. - Причем один генерал "встал на лыжи" ровно через неделю после присвоения ему звания".

В нынешнем году, добавляет военкор, за ними последовали еще восемь высокопоставленных офицеров. Это явление вызывает на Украине серьезный кризис доверия руководящим структурам ВСУ. Только 30 процентов представителей Генштаба ВСУ считаются абсолютно лояльными.

"Весь остальной основной персонал под подозрением, так как главная проблема командования - любые планы штабных становятся известны русским буквально на следующий день. В крайние месяцы утечка оперативной информации приняла характер эпидемии", - продолжает Марат Хайруллин.

Главная причина бегства офицеров - полное моральное разложение ВСУ. Это же подвигает их на тайное сотрудничество с ВС России.

"Ни один нормальный офицер, отмечают перебежчики, не может выдержать подобную внутреннюю атмосферу, - резюмирует военкор. - При этом любой нормальный человек понимает, что лучше уже не будет, деградацию и разложение армии просто не остановить".

Напомним, что в конце марта произошел случай в Георгиевке, когда целый взвод 59 отдельной бригады ВСУ сдался в плен вместе с командиром. При этом военнослужащие приняли коллективное решение, чтобы их не подавали в списки на обмен, поскольку ничего хорошего на Украине не ожидает.