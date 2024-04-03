В зону спецоперации направили более 4 тысяч российских БПЛА «Черника-2»

В зону специальной военной операции (СВО) было направлено более 4,5 тысячи российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Черника-2». Об этом со ссылкой на представителя компании-разработчика сообщает ТАСС.

БПЛА используется для поражения окопов, живой силы и легкобронированной техники, а также отличается большой устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы.

«Дрон способен осуществлять полет до цели в автоматическом режиме, но для увеличения точности поражения управление перехватывается человеком и в ручном режиме доводится до цели», — уточнил собеседник агентства.

Дальность боевого применения БПЛА — до 100 километров, переносимый боезаряд — 2,5 килограмма, размах крыла — 2,2 метра.

Ранее агентство со ссылкой на компанию-разработчика сообщило, что в зону СВО отправлено более 7 тысяч БПЛА «Черника-1».