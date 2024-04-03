Назван срок возможного обрушения фронта ВСУ

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) может обрушиться через несколько месяцев, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности такого развития событий, если Россия сосредоточит наступление на одном направлении.

«Вполне возможно, потому что украинская армия не получает достаточно ни снарядов, ни патронов, у них не хватает боеспособных частей, они пока еще не сформировали несколько бригад. Я думаю, май — это самое благоприятное время для какого-нибудь удара по слабому участку линии фронта. Выйти на оперативный простор, а дальше уже выполнять задачи по Одессе, Николаеву или Киеву, смотря, где будет наноситься удар. Но это вполне реально», — сказал он.

Украинская армия понесла очень значительные потери, у них не хватает ни тяжелого вооружения, ни самолетов, ни танков. Поэтому пока они сдерживают линию фронта за счет оставшихся боеспособных частей. Я думаю, месяц-два, и фронт может покатиться. Прорыв фронта где-нибудь в слабом месте может действительно изменить ситуацию в сторону России Олег Глазунов военный эксперт

Как сообщило Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных, украинский фронт может обрушиться. Это может случиться, если Россия сконцентрирует силы и нанесет удар в одном месте.

Собеседники издания, которые служили под руководством бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного, считают, что российские войска могут прорвать линию обороны из-за численного перевеса и применения управляемых авиабомб.