КНДР успешно испытала ракету с гиперзвуковым боевым блоком

КНДР сообщила об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой"Хвасонпхо-16Б". Испытаниями руководил лично лидер страны Ким Чен Ын.

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Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что была поставлена задача подтвердить характеристики ракеты, в том числе особенности траектории планирующего полета, а также маневренность, пишет ТАСС. Чтобы ограничить скорость, высоту и дальность полета, замедлили запуск двигателя второй ступени и резко изменили траекторию на активном участке полета.

В итоге ракета преодолела одну тысячу километров. Ким Чен Ын заявил, что КНДР успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели, а также по созданию возможностей для их оснащения управляемыми и ядерными боеголовками.

О запуске ракеты сообщило и издание The Warzone. Здесь пишут, что это гиперзвуковое оружие средней дальности, по утверждению Северной Кореи, в нем используется твердотопливный ракетный ускоритель, который увенчан клиновидным гиперзвуковым планирующим боевым блоком.