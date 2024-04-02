Минобороны сообщило о пяти сбитых дронах над территорией России

Минобороны России сообщило о пяти сбитых над территорией страны беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) самолетного типа.

Попытка атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была предотвращена во вторник, 2 апреля, около 20:30 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один дрон над территорией Белгородской области, еще четыре сбиты над территорией Курской области.

Ранее 2 апреля губернатор Роман Старовойт сообщил о двух сбитых беспилотниках над Курском и Курским районом.

30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе. Пострадавших в результате инцидента нет.