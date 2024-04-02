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На Украине создадут реестр военнообязанных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании реестра военнообязанных. Соответствующая информация опубликована на сайте парламента страны.

На Украине создадут реестр военнообязанных
© globallookpress.com

В реестр будут вноситься данные призывников, военнообязанных и резервистов. Вноситься в базу данных будут их номера телефонов, электронные адреса, сведения о праве владения огнестрельным оружием, данные о знании иностранных языков и наличии водительских прав.

Кроме того, в реестре будут находиться данные о выезде подлежащих учету лиц за границу и информация о наличии у них судимостей.

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