Bloomberg: НАТО хочет перенять контроль над поставками оружия Киеву

Сейчас управление контактной группой по военному содействию Украине курирует Пентагон.

С предложением переложить эту миссию на Североатлантический альянс выступил его генсек Йенс Столтенберг.

Блинкен утверждает, что Украина станет членом НАТО

В материале агентства сказано, что если руководство форматом «Рамштайн» передадут Верховному главкому вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, этот шаг защитит контактную группу от любых политических последствий после выборов президента в США.