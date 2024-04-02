Bloomberg: НАТО хочет перенять контроль над поставками оружия Киеву

Bloomberg узнал о планах НАТО перенять контроль над поставками оружия Киеву
Сейчас управление контактной группой по военному содействию Украине курирует Пентагон.
С предложением переложить эту миссию на Североатлантический альянс выступил его генсек Йенс Столтенберг.
Блинкен утверждает, что Украина станет членом НАТО
В материале агентства сказано, что если руководство форматом «Рамштайн» передадут Верховному главкому вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, этот шаг защитит контактную группу от любых политических последствий после выборов президента в США.