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Bloomberg узнал о планах НАТО перенять контроль над поставками оружия Киеву

Сейчас управление контактной группой по военному содействию Украине курирует Пентагон.

Bloomberg: НАТО хочет перенять контроль над поставками оружия Киеву
© globallookpress.com

С предложением переложить эту миссию на Североатлантический альянс выступил его генсек Йенс Столтенберг.

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В материале агентства сказано, что если руководство форматом «Рамштайн» передадут Верховному главкому вооружёнными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, этот шаг защитит контактную группу от любых политических последствий после выборов президента в США.

Военные новости
Кристофер Каволи
Йенс Столтенберг
НАТО
Пентагон
Соединенные Штаты
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