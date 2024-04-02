Следует не допустить взятия города по примеру Артёмовска в прошлом году, заявил Сергей Кривонос.

В интервью журналистам он сказал, что командование рискует повторить с Харьковом те же ошибки, что были допущены в Артёмовске, где не были готовы инженерные фортификации. Кроме этого, отставной генерал ВСУ признал ситуацию в районе Часов Яра угрожающей для Киева.

Сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бои за этот город могут начаться в ближайшее время. По его словам, российские силы взяли несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у населённого пункта.