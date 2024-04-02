Отставной генерал ВСУ признал ситуацию в районе Часова Яра угрожающей для Киева

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Наиболее угрожающая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на данный момент в районе Часова Яра. Об этом заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая сложная ситуация. Это, вероятно, наиболее угрожающая ситуация", - сказал он в эфире YouTube-канала "Первый Западный".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла огневое поражение живой силе нескольких украинских бригад у Часова Яра, заняв более выгодные рубежи.

Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что бои за город Часов Яр могут начаться уже в ближайшее время. По его информации, российские силы взяли несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у городской черты.