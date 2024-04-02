Двигавшаяся на скорости БМД-4 разгромила опорный пункт ВСУ из 100-мм орудия

БМД-4М бронегруппы гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка в очередной раз продемонстрировала свою огневую мощь.

В видеоролике, обнародованном Министерством обороны РФ, можно увидеть, как модернизированная боевая машина десанта поражает боевиков киевских формирований, находящихся в опорном пункте в районе населенного пункта Вербовое (Запорожская область). Корректировка огня велась беспилотником.

"Четверка", имеющая дополнительную защиту, двигалась при этом на большой скорости. Задействовалась 100-мм 2А70 и 30-мм пушка. Первая имеет скорострельность 10 выстрелов в минуту, вторая- до 330 выстрелов в минуту. И если огонь на ходу из последней уже стал привычен, то видео стрельбы из "сотки" в таком режиме демонстрировалось гораздо реже.

Интересно, что в боевом отделении видны также управляемые противотанковые ракеты, которые можно запускать непосредственно через ствол орудия. В зависимости от модификации они имеют дальность стрельбы 4000-5500 метров и способны уничтожать имеющуюся на вооружению ВСУ тяжелую бронетехнику.