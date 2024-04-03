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SZ: Россия почти полностью уничтожила энергетику Украины

Вооруженные силы России фактически полностью уничтожили энергетику Украины, в рамках атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены почти все ТЭЦ. Об этом сообщает чешское издание Seznam zprávy.

Стало известно о катастрофическом положении украинской энергетики
© Газета.Ru
«Недавняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ, а также ряд распределительных станций», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно средств противовоздушной обороны для противостояния авиаударам со стороны ВС РФ.

31 марта министерство обороны России сообщало, что ВКС нанесли групповой удар ракетами и беспилотниками не только по объектам энергосистемы, но также поразили газодобывающие предприятия. Атака привела к нарушению работы оборонных структур, занимающихся выпуском и ремонтом военной техники и боеприпасов.

Массированный удар по энергосистеме Украины был также нанесен 22 марта. Девять регионов страны атаковали 63 беспилотника и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там случился пожар. Харьков почти полностью был обесточен.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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