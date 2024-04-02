Генерал ВСУ Кривонос призвал превратить жилые дома Харькова в крепости

Украинским властям следует превратить жилые дома в Харькове в крепости при подготовке к обороне. Об этом заявил экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала "Первый Западный".

"Количество домов в Харькове превышает 22 тысячи, и каждый дом, если будет крепостью, то понимаете, сколько его надо будет брать?" - поделился соображениями Кривонос.

Офицер отметил, что российским войскам для блокировки Харькова требуется иметь достаточное количество сил и средств, в то время как в самом городе - помимо домов - находится еще множество зданий разного назначения.

Ранее сообщалось, что из Харькова уже массово бегут местные жители. Это связывают с регулярными перебоями с электричеством, слухами о скором начале боевых действий, а также со спровоцированном Киевом дефиците продовольствия.

Кроме того, по имеющейся информации, город наводнили группы боевиков "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ).