Шойгу уличил Киев в попытках перенести боевые действия на территорию России

Украина пытается перенести боевые действия на территорию России, прибегает к актам терроризма и обстрелам мирного населения, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства. Lenta.ru

По его словам, Украина, несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российским войскам. Газета.Ru

Шойгу подчеркнул, что ВСУ получают асимметричный ответ от российских войск. «Так, в марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами были нанесены 190 групповых и два массированных удара. Удалось поразить объекты военной и энергетической инфраструктуры. Мы обязательно продолжим снижать боевые возможности противника», - заключил министр. Российская газета